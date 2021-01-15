Исключение будет сделано только для профессиональных спортсменов и для горнолыжников-любителей, обладающих специальным разрешением итальянского Олимпийского комитета.

Ранее предполагалось, что запрет на любительский горнолыжный спорт будет отменен в январе.

Это — не единственный вид спорта, ставший в Италии "жертвой" борьбы против COVID-19: минимум до 5 марта в стране будут закрыты спортзалы и бассейны.

Трудности с горнолыжным спортом наблюдаются и в других странах Европы.

Изначально планировалось, что горнолыжные курорты во Франции откроются 7 января, однако власти страны решили отложить этот вопрос до 20 января из-за ситуации с коронавирусом.

"Это срочный вопрос. Если мы не откроемся, то курорты умрут", — сказал председатель Национальной ассоциации руководителей горных курортов Жан-Люк Бош, чьи слова приводят французские СМИ.

Между тем в Австрии, где в конце декабря возобновили работы горнолыжные комплексы, но отели и рестораны на их территории остались закрытыми, недавно выявили кластер распространения нового штамма коронавируса на курорте в Тироле.

Так, в коммуне Йохберг в Тироле у ряда британских подданных, приехавших в Австрию на курс для подготовки инструкторов по горнолыжному спорту, подтвердился новый вариант COVID-19.

В Швейцарии пока курорты остаются открытыми, хотя правительство ранее продлило до конца февраля ряд ограничительных мер, в том числе закрытие ресторанов и баров. Однако жители и туристы столкнулись с другой проблемой — в швейцарских Альпах объявили повышенную опасность схода лавин после сильного снегопада.