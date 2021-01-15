«В Иордании отменен карантин по прибытии для всех иностранных граждан. Также отменен комендантский час. Об этом сообщили премьер-министр страны и министр здравоохранения. Однако мы ждем официальный документ от Минтуризма королевства», — пояснили в ведомстве.

Как отметили в JTB, иностранным туристам по-прежнему придется проходить два ПЦР-теста на коронавирус. Результаты первого должны быть готовы не ранее, чем за 72 часа до поездки, а второй проводится после прибытия в аэропорту. Цена теста составит $40.

Граждане с положительным результатом теста на ковид должны соблюдать карантин.

Иордания перезапустила въездной туризм 8 сентября. Россия была включена в красный список, согласно которому путешественники из РФ должны были соблюдать двухнедельный карантин, сдать два теста на ковид, предъявить туристическую страховку, покрывающую COVID-19, заполнить специальную декларацию о поездке и другие правила.

В настоящее время авиасообщение между Россией и Иорданией не возобновлено. Формально в конце декабря авиакомпания «Аэрофлот» получила допуск к регулярным рейсам из Москвы в Акабу, они могут выполняться до семи раз в неделю.