"Госкорпорация "Роскосмос" приступила к созданию на космодроме Восточный Аэропортового комплекса. В декабре 2020 года был заключен комплексный государственный контракт с единственным исполнителем работ — АО "Крокус", на счету которого более десятка успешно реализованных масштабных проектов, в том числе на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в будущем аэропорт может стать международным.

Аэропорт будет обеспечивать "прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также решение всего мероприятий комплекса поиска и спасания экипажей". Он сможет принимать самолеты Ан-124 и Ил-76.

По данным госзакупок, на строительство выделено 35,28 млрд рублей. Первый этап, стоимостью 28 млрд рублей, должен быть завершен к 2025 году.

Восточный — самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".