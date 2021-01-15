По данным банка, рейтинг наиболее популярных зарубежных направлений для новогодних каникул 2021 года возглавили ОАЭ, Турция и Мальдивы.

«В Эмиратах клиенты ВТБ потратили около 250 млн рублей, данный показатель сократился на 20% к прошлому году. В Турции расходы россиян увеличились – на 23%, до более чем 80 млн рублей. На Мальдивах было потрачено 45 млн рублей, что на 6% превышает прошлогодний результат», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Наиболее заметно среди зарубежных направлений выросли траты россиян в Танзании – на 244%, до 8 млн рублей, в Египте – на 82%, до 10 млн рублей. Расходы на Кубе увеличились на 72% и составили 2 млн рублей. В то же время сократились расходы туристов на Сейшелах (1,5 млн рублей, -70%).

В компании Coral Travel подтвердили данные банка по спросу на направления – в топ-5 по продажам на Новый год вошли Турция, Танзания, Россия, Мальдивы и ОАЭ. Более чем двукратный рост трат туристов в Танзании туроператор объясняет резким ростом турпотока.

«Турция, Мальдивы и ОАЭ традиционно популярны на Новый год, а вот Танзания, куда в октябре полетели первые чартеры, стала для туристов открытием сезона. В начале к направлению было настороженное отношение, но к новогодним каникулам оно смогло завоевать популярность среди россиян. Резкий рост трат туристов связан с тем, что раньше туда просто не было сколько-нибудь значимого турпотока», — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

В то же время, по данным ВТБ, общий объем транзакций в зарубежных странах в новогодние праздники снизился на 76%, составив всего 770 млн рублей. Почти во всех странах первой десятки россияне потратили значительно меньше на гостиницы, рестораны, аренду автомобилей, покупку авиа- и железнодорожных билетов, причем особенно пострадала Европа. Так, в Белоруссии снижение расходов составило 61%, в США – 71%, в Испании – 83%, в Швейцарии – 69%, во Франции – 87%, в Великобритании – 71%, в Германии – 92%.

Серьезное снижение трат показали и азиатские направления. В Южной Корее объем транзакций снизился на 94%, в Японии – на 96%, в Китае – на 97%», — сообщили в пресс-службе банка.

Россия открыла прямое авиасообщение с 15-ю странами, но в некоторые из них нет прямых рейсов, там действуют ограничения, мешающие въезду, или они не популярны у туристов. По данным Ассоциации туроператоров, в Новый год турпакеты за рубеж приобрели более 60 тыс. российских туристов, что в пять раз меньше аналогичных показателей прошлого года.