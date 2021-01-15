Полеты по маршруту будут осуществляться по понедельникам и четвергам, в обратном направлении — по вторникам и пятницам. Рейсы запланированы до 30 октября 2021 года.

Авиакомпания также запустила стыковочные рейсы из Краснодара в Екатеринбург и Казань. Ранее, в феврале прошлого года, "РусЛайн" открыла полеты из Краснодара в Тамбов. "РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. По данным Росавиации, в 2019 году "РусЛайн" перевез 635 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 21-ю строчку. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.