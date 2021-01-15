В минувшем году Гонконг посетило 3,57 млн человек, при этом большинство из них приехали в город в январе, до начала пандемии COVID-19. Количество туристов из материкового Китая в 2020 году составило около 2,71 млн — на 93,8% меньше, чем в 2019 году. Турпоток из других стран упал на 92,9% — до 862 тыс. человек.

Гонконг ограничил въезд в город и ввел жесткие карантинные меры в середине марта.

"Большинство людей, прибывших в Гонконг после этого, посещали членов семьи или путешествовали по иным важным обстоятельствам, из-за чего количество туристов упало почти до нуля", — заявили в HKTB.

Председатель HKTB И.К. Пан отметил, что Гонконг готов к возобновлению туризма в 2021 году.

"Мы продолжим наращивать сотрудничество с туристической отраслью, чтобы вместе создавать новые продукты и маршруты и повысить качество услуг в Гонконге", — сказал он.