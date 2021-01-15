По данным системы "СПАРК-Маркер", предметом конкурса являются разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объектам "Пассажирская подвесная канатная дорога EL3" и "Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" на курорте "Эльбрус".

Начальная (максимальная) цена договора — 1 млрд 326 млн 161,4 тыс. рублей.

Прием заявок на участие завершится 4 февраля, их рассмотрение назначено на 16 февраля.

В октябре 2020 года КСК уже объявляли конкурс на строительство этих объектов. Как сообщили "Интерфаксу" в компании, конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок.

ОАО "КСК" создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2020 году управление компанией перешло в Минэкономразвития России.

По решению премьер-министра Михаила Мишустина в конце 2020 года на базе АО "Курорты Северного Кавказа" создается Корпорация по туризму — государственная структура, созданная для развития внутреннего туризма в России.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 15 км трасс различной сложности и семь подъемников.