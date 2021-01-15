"Несмотря на большой отток туристов после новогодних праздников, загрузка отелей в горном кластере остается высокой: "Роза Хутор" — 67%, "Красная Поляна" — 71%, "Газпром" — 57%. Малые средства размещения заполнены на 68%", — говорится в сообщении.

По информации отдела Роспотребнадзора по Сочи, эпидемиологическая обстановка на курорте остается стабильной. "Случаев заболевания коронавирусом в организованных средствах размещения не зафиксировано. Действует санитарно-карантинный контроль в аэропорту, заболевших здесь также не выявлено", — отмечает пресс-служба.