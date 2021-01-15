"Аэропорт возобновил обслуживание рейсов с 11:00 мск. В настоящее время отправляются рейсы в Москву (Шереметьево), в Санкт-Петербург, Архангельск, Надым. Стабилизация расписания и вылет всех задержанных рейсов планируется до 16:00 мск текущего дня", — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным на 11:00, в Краснодаре были задержаны 16 рейсов. Два из них — авиакомпаний "Победа" и S7 — были отправлены на запасные аэродромы в Сочи и Минеральные Воды. Рейс "Победы" в Екатеринбург отменен.

Как сообщалось, с полуночи Краснодар находится в эпицентре циклона. В городе шел сильный снег. В аэропорту продолжается интенсивная работа по расчистке и обработке химреагентами взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона.