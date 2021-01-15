За минувшие сутки в некоторых районах страны выпало до 80 см осадков.

Регион долины Гомс на границе с Италией оказался отрезан от остальной части Швейцарии из-за заваленных снегом дорог.

В Цюрихе из-за снегопада повалены деревья, прекращено движения трамваев и автобусов.

Серьезный риск схода лавин наблюдается и в австрийских Альпах. Ввиду повышенной лавиноопасности в австрийском Тироле перекрыли дороги, ведущие в регион. В федеральной земле Форарльберг около 7,4 тыс. жилищных хозяйств остались без электричества.