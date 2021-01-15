"Исторический музей готов был принять первых посетителей уже в ближайшие дни, но в связи с решением столичных и федеральных властей продлить антивирусные меры музеи останутся закрытыми ещё на неделю. В данных обстоятельствах мы приняли решение продолжить акцию "Культурный антистресс", которая стала пользоваться большой популярностью за последние месяцы", — сказал директор Исторического музея Алексей Левыкин, слова которого приводит пресс-служба музея.

Он отметил, что в рамках акции, в ходе которой посетители могут купить билет с открытой датой по специальной цене, было продано более 200 билетов. Электронный билет можно приобрести на сайте музея, а воспользоваться им можно будет до 30 декабря 2021 года.

Стоимость билета на посещение Исторического музея составляет 350 рублей; Покровского собора (храма Василия Блаженного) — 400 рублей; Музея Отечественной войны 1812 года — 300 рублей.

Исторический музей, как и все федеральные и региональные музеи Москвы, закрыл свои двери для посетителей с 16 ноября.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о продлении временных ограничений на работу федеральных учреждений культуры в Москве до 21 января.