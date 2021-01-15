Он отметил, что в рамках акции, в ходе которой посетители могут купить билет с открытой датой по специальной цене, было продано более 200 билетов. Электронный билет можно приобрести на сайте музея, а воспользоваться им можно будет до 30 декабря 2021 года.
Стоимость билета на посещение Исторического музея составляет 350 рублей; Покровского собора (храма Василия Блаженного) — 400 рублей; Музея Отечественной войны 1812 года — 300 рублей.
Исторический музей, как и все федеральные и региональные музеи Москвы, закрыл свои двери для посетителей с 16 ноября.
Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о продлении временных ограничений на работу федеральных учреждений культуры в Москве до 21 января.