"По поручению мэра Алексея Копайгородского к курортному сезону в акватории Сочи начнет курсировать морское такси. Идея морского сообщения будет реализована при помощи инвестора, который закупит пассажирские катера, а также организует современный сервис брони и продажи билетов", — сообщает пресс-служба горадминистрации в пятницу.

Два пассажирских судна, обладающих высокими скоростными и техническими характеристиками, вместимостью 20 человек будут оборудованы кондиционерами, туалетными комнатами и комфортными креслами авиационного типа.

"Суда будут курсировать в двух направлениях: из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. Первые тестовые рейсы морского такси запустят в мае текущего года", — цитирует пресс-служба инвестора проекта Анну Невзорову.

По ее словам, договор на производство катеров уже заключен.