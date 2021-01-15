"На запасной аэродром в Волгоград ушел один рейс — компании "Азимут" из Новосибирска. На прибытие задерживаются три рейса — из Москвы и Гюмри. На вылет задерживаются 6 рейсов — в Санкт-Петербург, Калининград, Гюмри, Стамбул и Москву", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что аэродром аэропорта Ростова-на-Дону закрыли до 13:00 мск для расчистки от снега, ведется уборка снега со взлетно-посадочных полос и перрона. К работам привлечены 13 единиц техники. Также из-за снега был временно закрыт аэропорт Краснодара. По последней информации, там было задержано 13 рейсов.