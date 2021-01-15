"Начинается дискуссия (о признании вакцин на международном уровне). ВОЗ дает площадку, чтобы это обсуждать. Мы активно участвуем во всех мероприятиях, которые проводит ВОЗ", — сказала Попова на Гайдаровском форуме в пятницу.

Она отметила, что представители Роспотребнадзора участвуют в обсуждениях ВОЗ по темам изучения вируса, его изменчивости, по новому штамму, выявленному в Великобритании, изучению вспышек коронавируса в Китае.

Накануне стало известно, что в ВОЗ изучают вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы, связанные с вакцинацией международных путешественников. И хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата профилактики является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами", — заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Олег Бенеш в ходе брифинга.