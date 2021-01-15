"Сейчас дорожные службы расчищают дорогу после сильного снегопада. Поэтому вдоль дороги стоят десятки автомобилей, в том числе автобусы с туристами, частный легковой транспорт, грузовые автомобили, которые ждут возобновления движения", — сообщил "Интерфаксу" представитель администрации Карачаевского городского округа, в состав которого входит курортный поселок.

Он отметил, что приняты все меры для скорейшего возобновления движения.

Как сообщалось, в пятницу, 15 января, в Карачаево-Черкесии из-за сильного снегопада оказались перекрыты подъездные дороги к курортам "Архыз" и Домбай.

В МВД по КЧР "Интерфаксу" сообщили, что на федеральной автодороге "Черкесск-Домбай" на участке от города Теберда в сторону Домбая из-за сильного снегопада произошел повал деревьев на дорожное полотно. В результате некоторые участки федеральной трассы оказались временно заблокированы для проезда.

Также по причине сильного снегопада приостановлено движение на 117 км федеральной трассы "Черкесск-Подъезд к МЦО Архыз" на участке от поселка Архыз до поселка Романтик.