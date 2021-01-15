Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, это обусловлено падением спроса на авиаперевозки вследствие ограничений, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Всего через аэропорты края было отправлено 5,89 млн пассажиров, количество прибывших превысило 6 млн человек.

Так, пассажиропоток аэропорта Краснодара составил 3,08 млн человек, Сочи — 6,5 млн пассажиров, Анапы — 1,8 млн человек, Геленджика — 482,15 тыс.

"Базэл Аэро" объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2019 году эти четыре аэропорта вместе обслужили более 16 млн человек.

Аэропорт "Геленджик", ранее также входивший в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале.