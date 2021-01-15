"Авторам Аленушки повезло — их произведение уже вызвало живейшую реакцию, общественное обсуждение, всеобщий горячий интерес. Интернет-пользователи уже сделали ее символом пандемичной эпохи. Это великолепные предпосылки для успешного аукциона", — говорит Павел Жирунов, директор московского офиса РАД.

Напомним, что предмет пространственно-изобразительного искусства под наименованием "Арт-объект "Аленушка" был установлен в честь 250-летия села Новая Аленовка, которое позже стало Нововоронежем. Но из-за широкого общественного резонанса был снесен через несколько дней.

В настоящее время объект расположен по адресу: Воронеж, ул. Кулибина, д.15В. Торги будут проходить 15 февраля по английской схеме (на повышение) на электронной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online.

Начальная цена — 1 млн рублей.

В РАД считают, что памятник может украсить какую-нибудь частную коллекцию.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 февраля.