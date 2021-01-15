"На данный момент аэропорт закрыт для расчистки от снега до 13:00 мск. Из-за сложных погодных условий все службы аэропорта работают в усиленном режиме. На расчистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона работают 13 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на вылет задерживаются 4 авиарейса в Санкт-Петербург, Калининград, Гюмри и Стамбул. Кроме того, рейс из Новосибирска авиакомпании "Азимут" ушел на запасной аэродром в Волгоград.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара также из-за снега был временно закрыт. По последней информации там было задержано 13 рейсов.