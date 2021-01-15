"Объявлены итоги конкурса Фонда президентских грантов, проект "Ассоциации музыкантов Урала" получил поддержку: 39 млн 954 тыс. 370 рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ural Music Night, полученные средства направят на организацию фестиваля в 2021 году.

"Обычно это различные технические затраты на организацию сцен, на гостеприимство, на билеты, на размещение гостей. Там очень много пунктов, на самом деле", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, организаторы фестиваля отчитываются перед Фондом президентских грантов о своих затратах.

"Мы всегда перед ФПГ отчитываемся, на что пошла каждая конкретная сумма с точностью до копейки. И предоставляем им отчет, насколько это все было целесообразно, чего мы добились, добились ли результатов, которые планировали", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе фестиваля уточнили, что в прошлом году фестиваль получил грант примерно на ту же сумму — 39 млн рублей. В 2018 году организаторы получили от ФПГ приблизительно 10 млн, в 2019 — около 24 млн рублей. В целом, общий бюджет фестиваля, например, в 2019 году составил 65 млн рублей.

"Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года. Самым масштабным за эти годы сталь фестиваль 2019 года — в нем приняли участие 2,5 тыс. артистов и 300 тыс. зрителей.

Как сообщалось, в 2020 году даты проведения Ural Music Night были перенесены с лета на осень из-за эпидемиологической обстановки в регионе по коронавирусу. Если ранее мероприятие проводилось 26 июня, то в этом году оно прошло 18 сентября. На 50 площадках фестиваля выступили 1,5 тыс. музыкантов, в качестве зрителей "Уральскую ночь музыки" посетили 170 тыс. человек. Директор фестиваля, председатель Ассоциации музыкантов Урала Евгений Горенбург отмечал, что мероприятие в 2020 году было "очень удивительное" — кроме того, что состоялось оно осенью, на его подготовку ушло 18 дней. Также директор фестиваля сообщил, что Ural Music Night в прошлом году оказался самым большим музыкальным фестивалем в мире.

Организаторы фестиваля ожидают, что в 2021 году Ural Music Night пройдет 25 июня.