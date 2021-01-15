"Аэропорт начинает обслуживание рейсов. В настоящее время началась регистрация и оформление багажа на рейсы в Брянск, Санкт-Петербург и Москву (Шереметьево). Время вылета задержанных рейсов может в дальнейшем корректироваться по ситуации", — сказал сотрудник пресс-службы.

На 10:00 мск в Краснодаре задержаны 13 рейсов. Два из них — авиакомпаний "Победа" и S7 — находятся на запасных аэродромах в Сочи и Минеральных Водах.

Один рейс "Победы" в Екатеринбург отменен. Пассажирам предложен возврат авиабилетов, уточнил собеседник агентства.

С полуночи Краснодар находится в эпицентре циклона. В городе шел сильный снег. Как отметили в пресс-службе, вся специальная техника аэропорта мобилизована. Продолжается интенсивная работа по расчистке и обработке реагентами взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара в пятницу закрыт на прием и отправку воздушных судов до 11:00 мск.