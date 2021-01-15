Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

"До 12 февраля 2021 года приостановлено проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации; продлён запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий; приостановлена работа досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений", — говорится в сообщении.

Также до 12 февраля продлено разрешение на работу театров, театральных и концертных организаций, если соблюдается обязательное условие заполнения зала не более чем на 50% от общей вместимости, с рассадкой посетителей через одно свободное место, и социальная дистанция (не менее 1,5 метра).

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями предписано до 3 февраля включительно воздерживаться от посещения общественных мест. До 3 февраля продлевается оплачиваемый больничный для работающих 65 лет и старше, которые приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции.

В то же время с 15 января разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе с участием зрителей и спортивных соревнований в закрытых помещениях.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 января, в Коми за сутки подтвердили 205 случаев заражения COVID-19, три пациента скончались. Всего с начала пандемии в республике выявили 33 тыс. 570 случаев заболевания, умерли 633 человека.

В регионе развернуты и готовы к приему пациентов с COVID-19 и пневмонией 2 тыс. 27 коек в 13 медицинских организациях. Из них обеспечены кислородом 1 тыс. 162 койки, оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких — 170 коек. Фактически заняты 1 тыс. 113 коек.

В республике созданы четыре специализированных структурных подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь людям с симптомами ОРВИ и COVID-19. Организована работа бесплатного такси для подвоза пациентов на прием в эти амбулаторные центры. Амбулаторное лечение получают 2,8 тыс. человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.