В авиакомпании Nordwind Airlines "Интерфаксу" подтвердили планы выполнять рейсы в текущем летнем сезоне. Представитель компании уточнил, что в 2020 году авиакомпании также работала на этом маршруте.

"Да, планируется 2 рейса в неделю в рамках летней программы. Рейсы уже выполнялись в 2020 году", — сказал он.

Согласно расписанию ульяновского аэропорта, в настоящее время нет рейсов на этом маршруте.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", авиакомпанию Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.

Аэропорт "Баратаевка" начал принимать авиарейсы 11 сентября 2018 года после реконструкции летного поля, которая велась с 2016 года. В 2019 году аэропорт "Баратаевка" обслужил рекордное количество пассажиров в постсоветской истории — 344,2 тыс. человек.