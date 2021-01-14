Это решение является частью общего плана реорганизации операций авиакомпании, в рамках которого она также планирует привлечь дополнительный капитал, пишет The Wall Street Journal.

Norwegian, основанная в 1992 году, быстро превратилась в конкурента Ryanair и easyJet, и начала расширять операции, вводя, помимо европейских маршрутов, рейсы в США и Азию, что привело к существенному росту ее долговой нагрузки. В условиях пандемии коронавируса и резко сократившего спрос на авиаперевозки Norwegian была вынуждена приостановить эксплуатацию практически всего парка самолетов и отправить в неоплачиваемый отпуск подавляющее большинство сотрудников.

В ноябре 2020 года компания объявила о банкротстве двух ключевых подразделений Norwegian Air International Limited (NAI) и Arctic Aviation Assets DAC (AAA), планируя провести реструктуризацию их операций в соответствии с законодательством Ирландии, где сосредоточены ее активы.

"Ключевым пунктом нашего плана является то, что Norwegian с этого момента будет фокусироваться на основных для нее скандинавских операциях, работая на коротких внутриевропейских маршрутах, где задействованы узкофюзеляжные самолеты", — говорится в сообщении авиакомпании.

"В нынешних условиях дальние перелеты для Norwegian не являются рентабельными, и поэтому компания не будет продолжать их", — отмечается в пресс-релизе.

В результате этого решения порядка 1,1 тыс. пилотов и других членов экипажей самолетов, базирующихся в лондонском аэропорту "Гэтвик", потеряют работу. В общей сложности потери рабочих мест в Великобритании, Франции, Италии, Испании и США достигнут 2,16 тыс., сообщила Norwegian.

Авиакомпания планирует сократить долг до 20 млрд норвежских крон ($2,36 млрд) и привлечь 4-5 млрд крон за счет размещения акций. На конец сентября 2020 года долг Norwegian составлял порядка 67 млрд крон.

Авиакомпания также сообщила, что возобновила переговоры с правительством Норвегии, рассчитывая на поддержку ее новой стратегии. Ранее власти Норвегии отказались предоставить Norwegian финансовую помощь, посчитав это необоснованной тратой бюджетных средств.

Норвегия направила в общей сложности 13 млрд крон на поддержку авиационной отрасли в рамках нескольких различных программ.