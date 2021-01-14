"В новогодние и рождественские праздники Выборг установил рекорд посещаемости: свыше 30 тысяч туристов побывали в зимнем парке "Монрепо", на городских выставках, театральных представлениях и световой мистерии", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, на новогодних праздниках Выборг стал самым популярным среди туристических городов региона.

В сообщении пресс-службы отмечается, что успеху города у туристов способствовало, прежде всего, открытие новых объектов после реставрации. За последние годы в Выборге были отреставрированы башня Ратуши, Часовая башня, Выборгский замок и здания, входящие в комплекс сооружений замкового острова, — башня Олафа, Дом наместника и три корпуса Цейхгауза.

В этом году в парке "Монрепо" для туристов откроются Усадебный дом и Библиотечный флигель. Реставрационные работы продолжатся на территории замкового острова. В ближайшее время реставраторы приступят к восстановлению дома купца Сергеева, бастиона "Панцерлакс" и Кордегардии, относящейся к комплексу Анненских укреплений.

"Один из самых ожидаемых объектов — квартал Сета Солберга — этот проект планируется реализовать к 2024-2026 году: он должен стать одним из лучших культурных центров в России", — добавили в пресс-службе.

Ранее в Выборгском объединенном музее-заповеднике "Интерфаксу" сообщали, что за новогодние праздники объекты учреждения в городе посетили 11 тыс. человек, что почти в три раза меньше прошлогодних показателей.