"В связи с административной реформой решением правительства на должность заместителя министра транспорта, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот РФ Игорь Чалик. Александр Нерадько продолжит работу в качестве руководителя Росавиации", — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Нерадько с 1993 года работал в федеральных органах гражданской авиации, с 2009 года возглавляет Росавиацию. До недавнего времени он был "освобожденным" главой Росавиации: на параллельную должность в Минтрансе Нерадько был назначен только в марте 2020 года.

Чалик занимал должность заместителя гендиректора "Аэрофлота" с 2011 года, работал летным директором компании под началом Савельева, возглавившего Минтранс РФ в ноябре 2020 года.

Недавно в Минтранс перешел еще один коллега Савельева по "Аэрофлоту": замминистра был назначен Кирилл Богданов, IT-директор авиакомпании.