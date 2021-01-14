"Всего количество туристов, которые побывали за 10 дней праздничных в Москве, — 1,9 млн. Меньше, конечно, чем в прошлом году, но, сами посудите, цифра достаточно внушительная. Туристический бизнес работал, гостиницы работали, рестораны работали", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Собянин добавил, что в городе также работали катки, горки, лыжни — всего около 4 тыс. объектов для занятий зимними видами спорта.

"Плюс мы город не погрузили в темноту, мы его подсветили — он был яркий, праздничный. Очень много людей было в парках, скверах, москвичи активно передвигались по городу. Иностранных туристов в этот раз не было, но были наши граждане, особенно те, кто проживает в соседних областях — из Калуги, Владимира, Твери, Тулы. Ну и самое большое количество людей – это из нашего города-побратима, из Санкт-Петербурга. Количество автомобилистов, которые приехали из Санкт-Петербурга в Москву, увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза", — добавил мэр.

Мэр напомнил, что многие страны мира после рождественских каникул пережили всплеск числа заражений коронавирусом и подчеркнул, что ближайшие неделя-полторы покажут, как повлияли новогодние каникулы на ситуацию с пандемией в Москве.

"Сейчас возвращается огромное число людей из отпусков, из-за границы с юга. Люди возвращаются на работу. Сейчас сложно понять, как ситуация будет развиваться. Очень надеемся, что она стабилизировалась и не будет роста", — сказал он.