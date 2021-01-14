"Мой прогноз был — это май месяц", — заявил Собянин в прямом эфире на телеканале "Россия 24" в четверг.

"Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше, возможно, в конце января — феврале увидим уже более стабильную динамику и снижение. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май", — уточнил мэр.

По его словам, многое в возвращении столицы к нормальной жизни, как до пандемии, "будет зависеть от того, как активно будут граждане прививаться".

По мнению мэра, массовая прививочная кампания поможет столице вернуться в привычный ритм. "Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе большие, в достаточном количестве. И дальше уже все будет зависеть от желания, от понимания ситуации самими гражданами", — отметил Собянин.

По его данным, число москвичей, привившихся от COVID-19, достигло 140 тыс. человек.

"В настоящее время около 140 тыс. человек вакцинировалось", — сказал Собянин.

Мэр столицы добавил, что последние два дня в Москве "побили все рекорды" по записи на прививку от COVID-19: если до Нового года производились по 7-8 тыс. записей в сутки, то в настоящее время это число увеличилось до 22-24 тыс.

"Мы открываем дополнительные пункты, чтобы максимально обеспечить в двух-трех недельный срок всех желающих (привиться — ИФ)", — отметил Собянин.