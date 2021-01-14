Кроме того, для детей и взрослых закрыты парки, центры развлечений и дискотеки.

Издание напоминает, что нарушителям грозит штраф в размере 3 тыс. кубинских песо (93 евро).

Уровень заражения COVID-19 на Кубе был невысок, но после рождественских и новогодних праздников, большего притока иностранных туристов и кубинцев, вернувшихся на родину из-за рубежа (Куба открыла границы в ноябре 2020 года), эпидемиологические показатели в стране ухудшились. Так в среду было выявлено 550 новых случаев заражения COVID-19.

Всего с момента проникновения коронавируса в страну на Кубе выявлено 16 тыс. заражений, 12,5 тыс. пациентов выздоровели, скончались от последствий заражения 155 человек.