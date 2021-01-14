"Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрен второй этап строительства объектов Северного склона поселка Романтик, которые построят выше по горному склону хребта Аркасара", — говорится в сообщении.

В частности, будут проложены две новые горнолыжные трассы R2 и R3 протяженностью 184,81 м и 1888,65 м по склону.

Также для перевозки пассажиров от нижней станции G7 до верхней станции G8 и обратно будет построена четвертая секция канатной подвесной дороги NL1. Длина канатной дороги по горизонтали составит 1720 м, максимальная скорость движения — 5 м в секунду. На дороге будут использовать шестиместные кресла с откидывающимся защитным колпаком.

Также в ходе проекта построят гараж кресел с операторской станцией G7, дизель-генераторную установку, операторскую станцию G8, рядом с которой расположат пост службы спасателей и помещения для хранения спасательного инвентаря.

Кроме того, здесь проложат сети электроснабжения и связи и выполнят инженерную защиту территории.

Застройщиком выступает АО "Курорты Северного Кавказа". Генеральный проектировщик — ООО Инвестиционно-строительная компания "Кубанское".

ОАО "КСК" создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2020 году управление АО "Курорты Северного Кавказа", которое занимается развитием курортов туристического кластера, перешло в Минэкономразвития России.

По решению председателя правительства Михаила Мишустина на базе АО "Курорты Северного Кавказа" создана корпорация по туризму — государственная структура, созданная для развития внутреннего туризма в России.

ООО ИСК "Кубанское" зарегистрировано в КЧР в апреле 2003 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.