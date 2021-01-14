"При повторном обследовании был сделан вывод, что переданное музею помещение в переулке Джамбула не подходит для размещения демонтированной экспозиции из Благовещенской церкви", — рассказал собеседник.

По его словам, в комитет имущественных отношений переданы новые требования к помещению, в котором могли бы разместиться музейные предметы. В настоящее время идет поиск таких площадей.

"Алгоритм такой. КИО подбирает помещения, мы смотрим, какие из них подойдут, потом вместе с музеем выезжаем на место и делаем выводы. Здание в переулке Джамбула останется в ведомстве нашего комитета и будет использоваться для других целей, не связанных с Музеем городской скульптуры", — пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, экспозиция "Знаки памяти" со второго этажа Благовещенской церкви была демонтирована до новогодних праздников. Она разобрана и в настоящее время хранится на первом этаже церкви.

В декабре Смольный передал Музею городской скульптуры помещение в переулке Джамбула. Предполагалось, что помещение будет отремонтировано и приспособлено под хранение музейных предметов. Перемещённые со второго этажа Благовещенской усыпальницы музейные предметы будут размещены на площадях, уже имеющихся в распоряжении музея.

Ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сказал, считает возможным по закону вернуть в собственность РПЦ три церкви на территории Александро-Невской лавры: Благовещенскую, Тихвинскую и Лазаревскую.

В начале декабря митрополит направил в комитет имущественных отношений города заявку на передачу РПЦ помещений второго этажа Благовещенской церкви, которые сегодня заняты экспозицией Музея городской скульптуры. Власти города начали подбирать музею новое помещение.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что церковь также претендует и на другие объекты музея, находящиеся на территории лавры — церковь святого праведного Лазаря, Тихвинская церковь, богадельня, певческий корпус и жилой дом, Благовещенская усыпальница (первый этаж церкви). Все эти здания закреплены на праве оперативного управления за Музеем городской скульптуры. Заявок в комитет по ним пока не поступало.

В комитете "Интерфаксу" разъяснили, что Благовещенская усыпальница не может быть передана церкви, поскольку надгробные памятники не являются предметами внутреннего убранства культовых зданий и не предназначены для богослужебных целей. Аналогична ситуация со зданием Лазаревской церкви. По данным комитета, здания Тихвинской церкви и Певческого корпуса относятся к имуществу религиозного назначения, а здания богадельни и Доходного дома нет.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой напомнил о необходимости возвращения Русской православной церкви объектов на территории Александро-Невской лавры.

"Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть", — отметил на встрече Путин.

Любимова ответила, что вопрос находится на рассмотрении.