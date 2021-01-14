"Лидирующие группы обращений остались абсолютно те же самые, что и в прошлогодние праздники: ОРЗ, травмы, проблемы с желудочно-кишечным трактом. COVID-19 практически не внес коррективов, и частота обращений по нему остается на уровне около 0,04% от застрахованных, что составляет 4 случая на 10 тыс. человек", — рассказали в страховой компании ERV.

В этом году за новогодние праздники наибольшее количество обращений за медицинской помощью у страховщика произошло в Танзании, Турции и ОАЭ. В 2019 году лидерами по количеству обращений были Таиланд, Вьетнам и Доминикана.

"Обращения с травмами, связанными с занятием спортом, поступали в основном с горнолыжных склонов России и Турции. На Кубе турист при падении со ступенек получил серьезную травму ноги, мы покрыли расходы на лечение в размере около 720 тыс. рублей", — добавили в пресс-службе страховщика.

Незначительное число обращений в связи с коронавирусом отметили и в пресс-службе СК "Сбербанк страхование", добавив, что на этих новогодних каникулах за медицинской помощью обратились всего 180 человек против 1,8 тыс. за аналогичный период прошлого года.

"Снижение количества обращений связано с существенным сокращением турпотока в сравнении с прошлым годом", — пояснили в компании.

Больше всего обращений от туристов было зафиксировано в России, Турции, Индонезии и ОАЭ.

В свою очередь, в страховой компании "Росгосстрах" сообщили, что их клиенты чаще всего в новогодние праздники обращались за медицинской помощью в связи с заболеванием коронавирусом или подозрением на заражение.

"Около 40% обращений путешественников за медицинской помощью во время каникул были связаны с COVID-19", — сказала заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании Ольга Купцова.

Также в компании отмечают почти пятикратный рост продаж полисов для путешествующих внутри страны. Как считают в СК, это связано с более ответственным подходом людей к своему здоровью, что заметно и по наполнению программы медицинского страхования, и по дополнительным рискам, включенным в полис.

Второе место в "Росгосстрахе" заняли обращения туристов в связи с травмами, на третьем – зубная боль.

"Причем травмы путешественники получали не только во время занятий спортом, но и в бытовых ситуациях, например, в результате падений на улице. В этом году зафиксировано значительно меньше случаев, связанных с дорогостоящим лечением травм, полученных на зарубежных горнолыжных курортах, так как выезд туда закрыт. Это не означает, что спортивных травм у лыжников и сноубордистов в принципе стало меньше. Большинство отправились на российские горнолыжные базы, полагаясь только на ОМС", — уточнили в компании.

Стоит отметить, что коронавирус входит в стандартный полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), как у ERV, так и в СК "Сбербанк страхование" и "Росгосстрах".