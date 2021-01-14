"Трассы курорта "Архыз" сегодня, 14 января, закрыты. Работать будет только канатная дорога Млечный путь, но только в экскурсионном режиме. Аномальные январские субтропические ливни, совсем нетипичные для "Архыза" в разгар зимы, сделали катание небезопасным", — сообщили "Интерфаксу" в администрации курорта.

Также закрыты каток, сноупарк, горка для ватрушек, парапланы. По мере заявок будет работать тюбинг-карусель.

В пресс-службе курорта "Эльбрус" "Интерфаксу" сообщили, что 14 января курорт закрыт из-за непогоды.

"На станции Мир, на высоте 3500 м, выпало как минимум 50 см снега. Однако в отдельных местах на склонах толщина снежного покрова намного больше из-за масштабного ветрового переноса. При этом снег продолжает идти", — уточнили в пресс-службе.

Решение об открытии склонов обоих курортов в следующие дни будет приниматься исходя из фактической ситуации.