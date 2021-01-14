"В период с 20 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения", — говорится в документе, размещенном на сайте республиканского правительства.

Кроме того, продлен до 1 февраля запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в торговых центрах, спортивных комплексах, на городских площадях и так далее. До этой же даты сохраняется ограничение по заполняемости кинотеатров, театров и цирков на 30%, а также запрет на проведение групповых занятий по дополнительному образованию.

Изначально эти ограничения были введены на период с 20 декабря по 15 января. Также были закрыты фуд-корты и запрещена ночная работа ресторанов — эти пункты исключены из новой редакции указа.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 28 тыс. человек, более 600 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января — 365.