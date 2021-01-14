"Страны, с которыми официально разрешено прямое авиасообщение и которые принимают туристов – это Турция, ОАЭ, Танзания (остров Занзибар), Мальдивы и Куба. Но динамика турпотока в новогодние праздники различалась от страны к стране. Так, по сравнению с прошлым годом, продажи новогодних туров на Мальдивы выросли на 65%, а на Занзибар – в 5,5 раз. Туроператоры наблюдали небольшую глубину продаж из-за опасений туристов по поводу введения дополнительных ограничений, пиковый период продаж пришелся на декабрь. Всего на Новый год они отправили за рубеж более 60 тыс. туристов", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, продажи новогодней Турции в организованном сегменте снизились почти на 25% (по сравнению с новогодними каникулами 2020), а падение продаж туров на Новый год в ОАЭ и на Кубу составило порядка 75-80%. По словам эксперта, снижение спроса на отдых в ОАЭ связано с высокими ценами на билеты и небольшим числом рейсов. На Кубе же открыт только один курорт с небольшим номерным фондом – Кайо-Коко.

"Также туристы выбирали для проведения новогодних каникул Египет, Абхазию, Сербию, Белоруссию и др. Между тем, спрос на путешествия за рубеж среди самостоятельных туристов снизился в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавила Ломидзе.

По ее словам, этой зимой россиян больше всего интересует пляжный отдых, а вот экскурсионные программы за рубежом ограничились Стамбулом, где было введено много ограничений на новогодние каникулы. Также туроператоры отмечают высокий спрос на дорогие туры, и он существенно превышает предложение.

"Обеспеченные клиенты, стесненные в выборе направления отдыха, сконцентрировались на Мальдивах, на дорогих отелях ОАЭ, отнюдь не дешевых "пятерках" на Занзибаре и отелях уровня Deluxe в Турции", — пояснила Ломидзе.

Как сообщили в АТОР, несмотря на снижение числа туристов в Турции, в эти новогодние каникулы направление остается лидером у большинства крупных российских туроператоров. Россияне отдавали предпочтение отелям Антальи, а также сити-турам в Стамбул. По оценкам туркомпаний, в Турции на новогодних праздники 2021 года отдохнули свыше 21 тыс. организованных туристов из РФ и еще порядка 5 тыс. – самостоятельных путешественников.

Второе место занял Занзибар (Танзания), куда по линии туроператоров отправились на новогодние праздники около 11 тыс. туристов. На третьем месте ОАЭ, куда на праздники отправились порядка 12,5 тыс. российских туристов, и около 9 тыс. из них – по линии туроператоров. Далее следуют Мальдивы (около 9 тыс. россиян, из которых порядка 8 тыс. были организованными туристами). На пятом месте Куба, куда на новогодние праздники отправились свыше 3 тыс. организованных туристов. Также пользовались спросом Египет и Абхазия.