Соответствующая инициатива (1093689-7) размещена в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений, а также — полномочия региональных властей по сохранению и доступности памятников Великой Отечественной войны, сообщила журналистам в четверг автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Форма паспорта, порядок его оформления и выдачи будет утверждаться Минобороны", — отметила зампред Госдумы.

Законопроект поддержан министерством обороны РФ, министерством культуры РФ и министерством юстиции РФ и фракцией "Единая Россия", сообщили в пресс-службе вице-спикера.