Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви сообщает, что еще в 2015 году был сформирован перечень таких объектов, куда вошло 50 памятников.

Всего, как отмечается, с 2006 года министерство культуры РФ финансирует работы по сохранению 19 объектов, связанных с именем святого князя.

Среди памятников архитектуры, о которых идет речь, два находятся в Москве: это главный учебный корпус с домовой церковью Александра Невского (1854-1871) на Большой Садовой улице и одноименная часовня на подворье Валаамского монастыря на 2-й Тверской-Ямской улице, сообщили "Интерфаксу" в среду в Финансово-хозяйственном управлении РПЦ.

Несколько памятников из списка расположены в Петербурге — киновия (скит) Александро-Невской лавры и ряд других объектов на территории главного монастыря северной столицы. В РПЦ напомнили также, что в предстоящие два года продолжится разработка проектной документации по сохранению лавры.

Кроме того, ведется реставрация соборов Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре Екатеринбурга, в Александровском монастыре подмосковного села Маклаково, в Ижевске (Удмуртия) и Нижнем Новгороде, реставрируются Александро-Невская церковь ансамбля "Тюремный замок" в Тобольске Тюменской области, одноименные церкви в Краснослободском монастыре Мордовии, в Челябинске, в селе Александровка Оренбургской области, в деревне Александровка и в Красном Селе под Петербургом.

Ведутся работы по сохранению церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище Псковской области у места знаменитого Ледового побоища. Также в этом году начнется разработка научно-проектной документации по сохранению церкви Александра Невского в городе Псков.