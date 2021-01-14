"Вчерашний рейс на Москву из-за сложных погодных условий вечером и ночью перенесен на сегодня. Утренний рейс из Курска в Москву задерживается до 11:45", — сказал собеседник агентства.

По его данным, остальные рейсы в четверг вылетают из аэропорта согласно штатному расписанию.

Как сообщалось, в среду из-за сильной метели и снегопада были задержаны два рейса: самолет из Санкт-Петербурга в Курск, а также рейс из Курска в Москву.

По прогнозу Курского гидрометцентра, с 13 по 14 января в регионе наблюдаются сильные осадки в виде снега, метель, ветер — до 14 м/c.