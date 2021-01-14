"Серьезный рост турпотока с 8% до 23% на наши горнолыжные базы связан не только с ограничениями в передвижении по миру, но и улучшением инфраструктуры курортов, повышением уровня сервиса. Все это и плюс, конечно, активное продвижение национальных туристических направлений позволило привлечь на отечественные курорты тех, кто многие годы выбирал отдых в основном за рубежом", — отметил вице-премьер.

По мнению Чернышенко, популярность горнолыжных курортов у россиян сохранится на протяжении всего зимнего сезона.

"Сезон на основных горнолыжных курортах продлится до апреля. В феврале-марте цены по сравнению с праздниками традиционно снижаются. Это привлекательно для отдыха молодежи, в том числе студентов. Так, что популярность отдыха в горах сохранится на протяжении всего зимнего сезона", — считает он.

Всего на новогодних каникулах в путешествия по стране отправились около 10 млн россиян.

Ранее банк ВТБ со ссылкой на данные своего эквайрингового бизнеса сообщил, что на каникулах траты россиян в регионах, где расположены популярные горнолыжные курорты, выросли на 13%. В частности, местные гостиницы заработали вдвое больше, на 38% выросла выручка локальных ресторанов и кафе, на 68% больше туристы потратили в развлекательных и культурных заведениях. На 22% увеличились расходы на транспорт, на 23% — объем продаж в алкомаркетах.