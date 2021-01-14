"Регулярный прямой рейс в Благовещенск возобновляется в международном аэропорту Хабаровск имени Г.И. Невельского впервые за последние два года", — говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по вторникам. Время в пути составит 1 час 20 минут.

"Авиакомпания "ИрАэро" планирует выполнение рейса по указанному направлению с 26 января до конца зимней навигации 2021 года с частотой один раз в неделю. В летнем расписании этого года возможно увеличение частоты полетов по данному маршруту", — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что "авиакомпания задействует на данном маршруте воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100".

Цена билетов в одну сторону начинается от 2 тыс. 850 рублей.

"Указанное направление полетов субсидируется в рамках программы предоставления средств из федерального бюджета на осуществление региональных воздушных перевозок. Продажи билетов осуществляются по стоимости, не превышающей размера специального тарифа, на все места в салоне экономического класса", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что до настоящего времени Амурская область оставалась единственным субъектом ДФО, с которым Хабаровск не связывало авиасообщение.