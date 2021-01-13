"Сегодня в ответ на просьбу различных местных, государственных и федеральных органов не ездить в Вашингтон, мы объявляем, что Airbnb отменяет бронирование в течение недели инаугурации", — говорится в сообщении на сайте сервиса.

Отмечается, что гостям и арендодателям вернут средства за счет компании.

Airbnb также провела расследование о причастности собственников недвижимости к штурму здания Конгресса 6 января и закрыла доступ для некоторых пользователей.

"Мы выявили множество людей, которые либо связаны с известными группами, пропагандирующими ненависть, либо иным образом причастных к преступной деятельности в здании Капитолия, им запрещено пользоваться платформой Airbnb", — добавила компания.