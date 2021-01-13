"Вроде бы договорились мы с РЖД (по поводу создания линии для аэроэкспресса — ИФ). Мы сами спроектируем подъезд непосредственно в аэропорт, РЖД за ориентировочно 1,5 — 2 млрд рублей нам достроят аэроэкспресс прямо в аэропорт города Минеральные Воды. Ориентируемся на 2023- 2024 годы, проектирование в этом и следующем году", — сказал Владимиров.

В настоящее время приезжающие в города-курорты Кавказских Минеральных Вод добираются до них из аэропорта "Минеральные Воды" на электричках, автобусах или такси. Расстояние от аэропорта до курортных городов достигает нескольких десятков километров.