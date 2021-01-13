"Турпоток в новогодние каникулы превзошел наши самые оптимистичные ожидания. Российские туристы полностью заместили иностранцев. С 30 декабря минувшего года по 10 января в регион приехало 53 тыс. туристов, что превышает показатели прошлого года — 48 тыс. (+10% — ИФ). В отдельные дни в аэропорт "Храброво" прилетало до 10 тыс. человек в день, что аналогично пиковым показателям летних дней ЧМ-2018, когда в Калининграде проходили футбольные матчи", — рассказал Ермак.

По его словам, на праздники крупные сетевые отели Калининграда имели загрузку в 80-90%. При этом гостиничный фонд морского побережья оказался невостребованным и был заполнен лишь на 20-30%. Такая же ситуация была и на востоке области в городах Гусев, Советск.

В этой статистике учитывались лишь те отечественные туристы, кто провел в области хотя бы одну ночь. Но подавляющее большинство приезжавших россиян провели в регионе от 2 до 6 дней. Средний чек этих туристов составил примерно 1,5 тыс. рублей. На размещение в отелях они тратили от 7500 до 7700 рублей в день, отметил министр.

"В этот период туристы активно посещали основные достопримечательности Калининграда. Так в Музее Мирового океана побывало более 42 тыс. человек, в Музее янтаря — 8,4 тыс., в Кафедральном соборе — почти 15 тыс. туристов. Каждое заведение приняло значительно больше гостей, чем в аналогичном периоде прошлого года", — подчеркнул Ермак.

Туристические компании региона постепенно восстанавливают свои силы и показатели. "Отрадно, что за время пандемии в области не закрылось ни одного офиса тех 50 компаний, которые входят в федеральный реестр туроператоров", — добавил Ермак.

Говоря о перспективах туристической отрасли на 2021 год, министр отметил, что "все зависит от продолжительности и жесткости ограничительных мер по коронавирусу. Возможно, что в оптимистическом варианте мы сможет по итогам года выйти на показатели 1,8-1,9 и даже 2 млн туристов".