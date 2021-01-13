"В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу", — заявила она журналистам.

По словам Захаровой, "в настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана".

Издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов и блогер и бизнесмен Илья Варламов сообщили 13 января, что их задержали в аэропорту Капоэты после досмотра багажа. По словам Варламова, они приехали в регион как туристы и собирались далее лететь в Джубу. При досмотре у него нашли пульт от дрона, который у него изъяли в Уганде. После этого всю группу задержали.