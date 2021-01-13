"По словам Занетту, все представители туриндустрии, работающие в районе Фамагусты, убеждены, что повсеместная вакцинация от коронавируса начнет приносить плоды и турпоток на Кипр заметно вырастет в июне-июле", — пишет издание.

Мэр Айя-Напы отметил, что если вакцинация пройдет успешно, то курорт ожидает с июня по октябрь такое же число иностранных туристов, как за тот же период в 2019 году. "Есть оптимизм и в отношении ноября, который мы часто включаем в летний туристический сезон в стране", — добавил Занетту.

Он отметил, что в 2020 году из-за пандемии большинство объектов размещения, туристических достопримечательностей, парков и ресторанов на курортах были закрыты. Теперь некоторые из них находятся на грани банкротства. "Муниципалитет Айя-Напы оказал поддержку пострадавшему турбизнесу, снизив налоги для баров, магазинов и других компаний, пострадавших от провального сезона. Однако эти меры не могут повлиять на жизнеспособность бизнеса", — посетовал он.

По словам Занетту, в Айя-Напе сейчас реализуется масштабный проект по реконструкции одной из центральных улиц курорта – Тефкрос-Антия. Модернизация популярной туристической улицы займет два года. Предполагается, что улица станет более удобной для пеших прогулок, на ней расширят тротуары, приведут в порядок магазины и сувенирные лавки, посадят деревья и кустарники.

Между тем, власти Кипра ввели строгий карантин по всей стране до 31 января. Местные жители могут покидать дома не более двух раз в день. Также действует комендантский час с 21:00 до 5:00, закрыты торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы.

Как сообщалось в начале декабря, совет министров Кипра утвердил план действий по возобновлению авиасообщения с другими странами в 2021 году, согласно которому граждане РФ смогут посещать остров с 1 марта. Туристам разрешат прилетать в Ларнаку и Пафос, но путешественники должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый нужно сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия на Кипр, а второй в аэропорту прилета.



