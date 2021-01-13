"В этом году мы приняли порядка 11 тысяч человек. В том году было порядка 30 тысяч", — сказал собеседник.

По его словам, в статистику входит количество купленных билетов в Выборгский замок, Рыцарский дом и Башню ратуши.

"Так как мы находимся в "красной" зоне (из-за сложной эпидобстановки в Выборгском районе — ИФ), регулировалось количество посетителей. Например, на экспозиции могло находиться не более 80 человек", — добавили в музее-заповеднике.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник "Гатчина" в новогодние праздники посетили более 6300 человек. "Это максимально доступная цифра, исходя из санитарных требований Роспотребнадзора. Для сравнения, в прошлом году в новогодние дни мы принимали до 4000 человек в день", — сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-служба ГМЗ.

Петербургский музей-заповедник "Гатчина" — единственный музей, который работал в новогодние праздники, так как он расположен на территории Ленинградской области, где работа музеев была разрешена.

Выборгский краеведческий музей был основан в 1960 году. В 2015 году он был реорганизован: на базе Выборгского замка появился "Историко-архитектурный музей-заповедник "Выборгский замок" и историко-этнографический музей-заповедник "Ялкала".