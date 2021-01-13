"На Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты. Не удивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней. В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 млрд рублей", — сказал Чекунков.

По его словам, выделенные средства позволят почти втрое увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке.

"У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям, и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится", — добавил Чекунков.

Ранее в среду "Аэрофлот" сообщил о приостановке продаж субсидируемых билетов на перелеты из центральной части РФ в города Дальнего Востока и внутри ДФО в связи с освоением выделенных на это бюджетных субсидий. "В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена", — говорилось в сообщении компании.

Продажа субсидированных билетов "Аэрофлота" на Дальний Восток началась 2 января. Таким образом, все билеты были распроданы за 11 дней.

О том, что правительство РФ выделит 5 млрд руб. дополнительных субсидий на авиаперевозки пассажиров на Дальний Восток, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным в конце 2020 года. Он отмечал, что приобрести субсидируемые билеты возможно будет по 21 наиболее популярному маршруту.

"Это позволит перевезти на 450 тыс. пассажиров больше за год, а средняя цена за авиабилет для жителей дальневосточного региона составит 10,2 тыс. рублей в одну сторону", — добавлял премьер.

Как сообщалось, в госбюджете на ближайшую трехлетку на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград (утверждается одним постановлением) в 2021 году планируется выделить 3,8 млрд руб., что на 2 млрд руб. меньше, чем было выделено на 2020 год. На программу поддержки региональных маршрутов, минуя Москву, в бюджете-2021 предусмотрено 7,7 млрд руб. — на 2020 год на нее было выделено 8,35 млрд руб.

Увеличить субсидии на дальневосточные авиаперевозки Путин призвал в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в конце 2020 года. Он при этом поручил подумать над расширением перечня категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами. Сейчас это только граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.