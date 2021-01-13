"С 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы", — говорится в информации.

Так, по данным синоптиков, максимальные температуры воздуха составят на полуострове -5°C...-10°C, минимальные -10°C...-15°C.

"При обильных снежных осадках и метелях главная опасность для населения заключается в заносах дорожного полотна, ДТП, снижении видимости на дорогах, переохлаждении, а также в частичном разрушении крыш, обрывах воздушных линий электропередачи и связи", — предупреждают спасатели жителей Крыма и туристов.