Акт признан незаконным, говорится в сообщении.

Согласно исковому заявлению, 15 марта 2020 года Арустамян вернулась в Петербург из туристической поездки в Таиланд. 24 марта Башкетова вынесла в отношении женщины постановление об изоляции в обсерватор. Арустамян считает документ незаконным, так как она прибыла в Петербург до издания постановления главы Роспотребнадзора РФ об изоляции приезжающих из-за рубежа (постановление от 18 марта 2020 года "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"). На момент возвращения Арустамян в Россию действовало постановление правительства, где возвращающимся из неблагополучных по коронавирусу стран, перечень которых был обозначен в этом документе, рекомендовали на 14 дней изолироваться дома. Таиланда в указанном списке не было.

2 апреля женщину выписали из обсервации в пансионате "Заря", тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"Арустамян не нарушалось каких-либо требований и обязанностей по самоизоляции. Изоляция в обсерваторе незаконна и нарушает право гражданина на свободу передвижения", — приводит пресс-служба доводы истицы.

Кроме того, в отношении женщины вели доследственную проверку на предмет преступления по статье "сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей" (статья 237 УК РФ). 22 апреля в возбуждении в отношении нее дела было отказано, добавляет пресс-служба.