При этом закрыто было 119 заведений. Центральная ресторанная улица города — Рубинштейна — на этом фоне сохранила основной пул арендаторов и показала минимальный за последние три года уровень как свободных помещений, так и ротации.

В сфере услуг наиболее существенно сократили свое присутствие в стрит-ритейле банки: в течение 2020 года 20 отделений банков было закрыто на основных торговых улицах Петербурга, а открылось лишь 6 отделений. Всего на основных улицах города было закрыто 34 точки, предоставляющих различные услуги, открыто было 18 точек.

Количество закрытий над открытиями также доминирует и в сегменте fashion-ритейла: открылось 53 магазина одежды, обуви и аксессуаров при 60 закрытых.

В общей сложности, отмечается в исследовании, по итогам 2020 года на основных торговых коридорах Петербурга было вакантно 11,3% помещений, что на 2,8 процентного пункта выше, чем в конце 2019 года. Хотя количество свободных помещений к концу года перестало стремительно расти и даже уменьшилось в последнем квартале, о восстановлении рынка говорить пока рано, подчеркивают эксперты: многие ритейлеры подводят итоги года в феврале, после чего принимаются решения о дальнейшем развитии или оптимизации сети офлайн-магазинов.

Таким образом, вторая волна роста вакантности (числа свободных помещений) может произойти весной 2021 года на фоне невысоких перспектив по восстановлению туристического потока ближайшим летом, считают аналитики.