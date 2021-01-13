"Мэр Парижа Анн Идальго одобрила проект стоимостью 200-225 млн евро по преобразованию самой известной туристической улицы в мире. Предполагается, что Елисейские поля в центре Парижа будут превращены в "необыкновенный сад". По словам градоначальника, реконструкция исторического пространства произойдет в несколько этапов, один из которых будет завершен перед Олимпийскими играми 2024 года", — пишет издание.

Елисейские поля – центральная улица Парижа, известная во всем мире и невероятно популярная у туристов. Ее протяженность – около двух километров, ширина – 70 метров. Она начинается от площади Согласия, где возвышается Луксорский обелиск, и упирается в площадь Шарля-де-Голля со знаменитой Триумфальной аркой. Здесь расположены музеи, театры, кинотеатры, бутики самых дорогих марок одежды, часов и украшений, фешенебельные торговые центры, рестораны и кафе.

В планы реконструкции входит сокращение наполовину числа парковочных мест для автомобилей, превращение дорог в пешеходные и зеленые зоны и создание туннелей из деревьев для улучшения качества воздуха.

На первом этапе проект предусматривает реконструкцию площади Согласия, где будет создана пешеходная зона и высажено 360 деревьев. Как предполагает автор проекта архитектор Филипп Кьямбаретта, здесь смогут продолжать прогулку 14 млн туристов, которые ежегодно выходят из Лувра и отправляются в сады Тюильри. Стоимость этой части проекта составит 55 млн евро. Дальнейшая реконструкция затронет часть улицы от площади Согласия до Триумфальной арки и продлится до 2030 года.

Заявление мэра Парижа приветствовал Комитет Елисейских полей (Comite Champs-Ellysees) – ассоциация, которая объединяет музеи, магазины, агентства недвижимости, театры и кинотеатры, расположенные на легендарной улице. С 2018 года она проводит кампанию за масштабную реконструкцию Елисейских полей и близлежащего пространства.

"Легендарные Елисейские поля потеряли свое великолепие за последние 30 лет. Парижане постепенно отказываются от улицы, с которой было связано несколько кризисов: «желтые жилеты», забастовки и экономический кризис", — говорится в заявлении комитета, который привлек архитектурное бюро Кьямбаретта PCA-Stream к разработке проекта.

По данным комитета, примерно 72% из 100 тыс. пешеходов, ежедневно гуляющих по Елисейским полям, это туристы, и 22% работают на этой улице. Никаких масштабных работ по благоустройству улицы не проводилось с 1993 года.